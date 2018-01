Alice, De l'autre côté du miroir : Lewis Carroll, l'homme caché derrière l'oeuvre

INFOGRAPHIE – L’auteur d’Alice au Pays des merveilles, célèbre pour ce conte farfelu et délirant, est désormais une référence de la littérature mondiale. On célébrera l’anniversaire de sa naissance, ce 27 janvier — il est né en 1832. Une infographie revient sur le personnage, également considéré comme un photographe important, et sur son œuvre.





À l’occasion du 185e anniversaire de sa naissance, cette infographie contient les traits essentiels de sa personne et de ses œuvres les plus connues, les deux consacrées aux aventures d’Alice au pays des merveilles. Il livre qui lui apporta d’ailleurs bien des tracas – et notamment une célébrité dont l’auteur avoue lui-même qu’il s’en serait bien passé.

« Tout ce tapage a fait que des individus ont entendu mon vrai nom, l’ont lié au livre, à ma personne et je suis observé par des étrangers, considéré comme un “lion” », expliquait-il dans une lettre.





