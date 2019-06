Alice Jeunesse ouvre sa collection poche pédagogique pour la rentrée

Pour la rentrée de septembre 2019, les éditions Alice Jeunesse inaugurent leur collection poche scolaire. Les livres proposés aux élèves du premier degré du secondaire/collège sont des romans modernes, accompagnés d’outils pédagogiques développés avec des professeurs pour animer la lecture et le travail en classe.



Les éditions Alice Jeunesse ont remarqué que leur catalogue disposait de nombreux titres adaptés pour les écoles secondaires, mais il y avait un hic : le prix, un peu trop cher pour être proposé pour les élèves en classe. De plus, aucun outil pédagogique n'était proposé autour des oeuvres pour une meilleure compréhension des livres par les enfants.



Désormais, dès la rentrée 2019, six romans jeunesse seront disponibles dans une toute nouvelle collection, destinés dans un premier temps aux élèves du premier degré du secondaire/collège dans un format réduit et à petit prix.



Quant aux outils pédagogiques mis en place, chaque ouvrage sera accompagné d'une « fiche pédagogique » pour proposer des exercices en classe après les lectures. Ajoutez à cela un document, précisant les compétences visées pour chaque livre, ainsi qu'une possibilité de télécharger des extraits en noir et blanc sur le site des éditions Alice Jeunesse.



Voici les 6 titres sélectionnés par la maison d'édition belge pour sa nouvelle collection poche :



- La Belle rouge, Anne Loyer

- On n'a rien vu venir, Roman à 7 voix

- Lettre à Line, Amélie Billon

- Les Baleines préfèrent le chocolat, Marie Colot

- Tchao Papy, Laëticia Brauge-Baron

- La vie devant eux, Blandine Gérard



Fondée en 1995, Alice Éditions commence par publier des beaux livres et des essais. Les éditions Alice Jeunesse naissent en 2001 avec des albums puis des romans. La ligne éditoriale de la maison tente d'aborder des sujets souvent peu connus et mis à la portée des enfants et des jeunes. La maison d'édition veut valoriser avant tout les auteurs et les illustrateurs belges, « tout en restant ouverts aux talents (jeunes ou confirmés) issus des quatre coins du monde ».