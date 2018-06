Alphonse de Lamartine, le grand oublié

Tout l’été, France 5 nous convie à redécouvrir des écrivains, chanteurs ou peintres, dans la saga Une maison, un artiste. Tous les dimanches, à 22 h 35.







Alphonse de Lamartine a déjà 30 ans lorsque son père lui fait don du château de Saint-Point en Bourgogne, en avance sur son héritage. Il vient de se marier avec Mary-Ann Birch, une Anglaise et de publier son premier recueil de poèmes « les Méditations poétiques » qui rencontre un succès considérable.

Les Lamartine ne l’habitent pas immédiatement, car ils font restaurer le château dans un style néogothique, style très en vogue en Angleterre, mais encore très original en France.

Le couple y vit une dizaine d’années jusqu’à ce qu’il s’installe à Paris où Alphonse de Lamartine démarre une carrière politique, mais il vient s’y ressourcer et retrouver l’inspiration six mois par an, et ce jusqu’à sa mort.

Pour rester à jamais près de son château de Saint-Point, il se fera inhumer dans une petite chapelle adossée au mur d’enceinte du château où seront aussi enterrés tous les êtres qui ont le plus compté pour lui.



Un film de Dorothée Poivre d’Arvor. Avec la participation et les témoignages de Philippe Mignot, propriétaire du château de Saint-Point — Jean-François Bazin, écrivain, descendant de Cécile de Cessiat, sœur de Lamartine — Guy Fossat, membre du pôle Lamartine de l’Académie de Mâcon et Dominique Dupart, maîtresse de conférences en Littérature française à l’université de Lille.