Amazon financera des cours d'informatique pour les lycéens de New York

Le 29 janvier, Amazon a annoncé qu'elle financera des cours d'informatique dans 130 lycées de la région de New York. Une initiative qui devrait redorer l'image ternie de l'entreprise auprès de ces co-citoyens depuis l'installation de son second siège dans le Queens.

(photo d'illustration : Andrew Writer CC BY 2.0)



En novembre dernier, Amazon avait finalement arrêté le choix de l'implantation de son second siège social dans le quartier new-yorkais du Queens. Un projet qui avait reçu un accueil plutôt glacial de la part des résidents, pas vraiment ravis d'avoir une entreprise de plusieurs milliards de dollars comme voisin.



Pour pallier cela, le 29 janvier, le géant de l'e-commerce a annoncé s'engager à financer des cours d'informatique pour plus de 130 lycées de la région de New York. Des cours d'initiation, mais aussi de perfectionnement pour les écoles des cinq arrondissements de la ville dont 30 dans le Queens.



Le financement d'Amazon permettra de dispenser les leçons préparatoires, les travaux dirigés, ainsi que le développement professionnel des enseignants. La société américaine offrira aussi un abonnement à la plateforme AWS Educate à tous les étudiants.

L'investissement d'Amazon dans ce projet s'inscrit dans la continuité du programme Amazon Future Engineer, qui a pour objectif de financer des cours d'informatique pour plus de 100 000 enfants défavorisés dans 2 000 écoles secondaires à faibles revenus à travers les États-Unis.



Le numérique : une préoccupation internationale

Ce financement de cours d'informatique semble s'insérer dans un engouement mondial pour l'enseignement du numérique. Le 7 janvier dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer avait annoncé la création d'un CAPES d'informatique pour 2020. « Il s’agit d’une nouvelle extrêmement importante, car avec cette création, nous créons un cercle vertueux de la présence de l’enseignement numérique », avait-il affirmé au micro de France Culture.



La création de ce nouveau certificat professoral accompagne l’apparition d’une nouvelle discipline au lycée, intitulée « numérique et science informatique », mise en œuvre par la réforme du lycée. Ce qui engendre un besoin de 15 000 postes de professeurs d'informatique.