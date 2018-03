Ambition pour la langue française et le plurilinguisme : toutes les mesures

Le président de la République a choisi l'Académie française et la Semaine de la langue française et de la francophonie pour présenter un plan pour la langue française et le plurilinguisme, qui s'appliquera à toute la francophonie. Éducation, accès aux savoirs et aux livres, place de la littérature dans les programmes, soutien à la création... Le chantier est vaste, et le plan avance 33 mesures, au total, pour tenir ses ambitions.



Emmanuel Macron lors de son discours à l'Académie française



« C'est avec beaucoup d'humilité que je viens essayer de vous parler de francophonie », a commencé Emmanuel Macron ce 20 mars à l'Académie française, avant de s'engager dans un discours d'un peu plus d'une heure pour exposer sa vision de la francophonie et son ambition pour la langue française et le plurilinguisme. Un discours émaillé de références littéraires, comme Emmanuel Macron en a l'habitude.

Après une phase de consultation lancée sur une plateforme en ligne, le plan pour la francophonie a été dévoilé ce 20 mars, à l'occasion du discours du président de la République. Soit 33 mesures, classées en trois catégories, « Apprendre », « Communiquer » et « Créer ». « L’enjeu est de faire du français, qui est déjà la 5e langue la plus parlée sur la planète et dont les locuteurs sont de plus en plus nombreux, l’une des grandes langues-monde de demain et un atout dans la mondialisation », précise l'Élysée.

L'intégralité des mesures est disponible ci-dessous.