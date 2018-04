Anders Olsson, secrétaire perpétuel de l'Académie Nobel, et intérimaire

(Christine Chauvin, CC, BY NC ND 2.0)

Anders Olsson est membre de l’Académie suédoise depuis 2008 et le voilà propulsé au rang de secrétaire perpétuel après le départ de Sara Danius. Mais pour un temps seulement, affirme-t-il aux médias suédois. Et de souhaiter qu'elle puisse, ainsi que les trois autres académiciens, revenir au sein de l'Académie. Ces départs font suite à une accusation d'agression sexuelle à l'encontre d'une personne proche de l'institution suédoise – et l'Académie se serait montrée plutôt conciliante à son égard.



Le quotidien Expressen cite Olsson, intervenant lors d’une interview chez P1 Morning : « Elle [Sara Danius] est incroyablement importante, nous allons essayer de la persuader de revenir ». En attendant, il occupera sa fonction et prend le rôle très au sérieux : avec le soutien du roi, il espère mettre fin à la crise et entamer le redressement de l’Académie suédoise.



Les tensions et les désaccords s'accumulaient depuis le mois de novembre 2017 après que 18 femmes ont accusé Jean-Claude Arnault, figure culturelle en Suède, d'agression et de harcèlement sexuels. Face au manque de réactions de la part de l'institution, trois membres avaient déjà choisi de démissionner pour dénoncer les traitements de faveur qui avaient lieu. L'épouse de l'accusé, Katarina Frostenson, membre de l'Académie suédoise depuis 1992, a suivi Sara Darius et a pris la décision de quitter son siège le 12 avril dernier.



Toujours sur P1 Morning, le secrétaire perpétuel interimaire explique : « Nous verrons ce que nous pouvons faire avec l’Académie, mais il y a beaucoup de travail. Nous essayons de la reconstruire de l’intérieur, c’est un chantier énorme, mais je pense que nous y parviendrons. Nous avons déjà pris deux décisions très importantes pour que l’Académie continue à vivre. »

Et de préciser : « Nous nous sommes penchés sur deux problèmes très très délicats au sein de l’Académie. Suite à une conversation avec le roi mardi, nous sommes parvenus à dégager quelques propositions. Tout d’abord, le problème de Frostenson : nous devons impérativement y mettre fin à la crise pour passer à autre chose. Ensuite, nous nous attaquerons à la crise de confiance qui a ébranlé l’Académie. »