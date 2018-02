Angélique Delorme, conseillère francophonie et patrimoine au ministère de la Culture

Après le départ de Frédérique Gerardin, conseillère en charge des questions européennes et internationales, de la francophonie et du patrimoine, du ministère de la Culture, ce dernier devait trouver sans attendre quelqu'un pour lui succéder. C'est chose faite, avec l'arrivée d'Angélique Delorme, maître des requêtes au Conseil d'État, qui devra prendre en main l'application du programme d'Emmanuel Macron pour la francophonie.

Quelques heures après la publication au Journal officiel du départ de Frédérique Gerardin , ancienne de la mairie de Paris qui était devenue conseillère en charge des questions européennes et internationales, de la francophonie et du patrimoine, le nom de sa remplaçante est déjà connu. Et pour cause : le projet d'Emmanuel Macron pour la francophonie, déjà très critiqué, ne souffrira pas de délai.C'est donc Angélique Delorme qui intervient au ministère de la Culture, après plusieurs années passées au Conseil d'État. Rapporteure générale du rapport Pour une économie positive remis à François Hollande en septembre 2013, elle fut également rapporteure générale du rapport La francophonie et la francophilie : moteurs de croissance durable, remis un an plus tard au président de la République et au ministre des Affaires étrangères.



Angélique Delorme s'était également distinguée, début 2017, pour sa participation au rapport France 2022, initié par Jacques Attali, qui entendait fournir des propositions de campagne pour le président élu quelques mois plus tard...

Outre la nomination d'Angélique Delorme, on note celle de Pierrick Perrot, nommé chef adjoint de cabinet et conseiller parlementaire au ministère de la Culture, à compter du 19 février 2018.