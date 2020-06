Antiracisme : des livres gratuits, proposés par l'université du Minnesota

Photographie : illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY-ND 2.0

Le 25 mai dernier, George Floyd trouvait la mort lors d'une interpellation, à Minneapolis, entre la 38e Rue et Chicago Avenue. « Malgré la réputation libérale de notre ville et de notre État, le racisme continue de sévir. En tant qu'État, nous nous classons très bien en matière de qualité de vie — si vous êtes Blanc. Si vous n'êtes pas Blanc, le classement s'inverse », note l'université du Minnesota dans un communiqué.Se joignant au vaste mouvement mondial de manifestations et de protestations, contre les violences policières et le racisme d'État, l'établissement d'enseignement supérieur assure que « le moment est venu de totalement démanteler la culture anti-Noirs et les institutions racistes qui sont à la base de la société américaine ».Pour faciliter l'information de chacun, et le meilleur exercice de la liberté d'expression de tous, l'université du Minnesota met donc en ligne une vingtaine d'ouvrages, gratuits jusqu'au 31 août prochain.Parmi les titres disponibles, Living for Change, de l'auteure féministe Grace Lee Boggs, Food Justice Now !, de Joshua Sbicca, The Denial of Antiblackness, par João H. Costa Vargas, ou encore Prison Land, de Brett Story.L'ensemble des titres est disponible à cette adresse