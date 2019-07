Appréhender les métiers du livre jeunesse par un Master dédié

L’Institut Catholique de Toulouse propose un Master Métiers du Livre Jeunesse, à la fois orienté pro et recherche. Il délivre un cursus professionnalisant et une formation à la recherche, préparant les étudiants à devenir des professionnels du livre capables de réfléchir sur leurs pratiques et d’innover.

De nombreux projets orientés dans le secteur jeunesse



Chaque promotion du Master doit réaliser un projet éditorial de A à Z dans sa totalité. Les étudiants passent ainsi de la théorie à la pratique en suivant les différentes étapes de production d’un ouvrage jeunesse : conception, fabrication, diffusion.



L’année précédente, la promotion de l’ICT a mené comme projet éditorial « J’écris, je signe », sous le parrainage de l’écrivain Chrysostome Gourio (Rufus le fantôme, Sarbacane Éditions, 2016). Ce projet a consisté en la réalisation d’un recueil de 10 récits sur le thème de la nature et de l’environnement, avec les élèves de l’école primaire Saint-Stanislas (Toulouse) et du collège bilingue LSF André Malraux (Ramonville).



Voici le résultat final de leur ouvrage J'écris, je signe :







Les étudiants du Master Livre Jeunesse ont mis à l'honneur dans ce projet la langue des signes, sachant que Toulouse est la capitale française de la culture sourde. Leur ambition : faire tomber les barrières entre les enfants sourds et entendants, et mieux appréhender leur communauté.



Sous le parrainage de Gourio, interprète en LSF (langue des signes française), les étudiants du Master ont réalisé la maquette du livre papier qui, par la réalité augmentée, renvoie vers des vidéos racontant la version signée des histoires.



Ils ont par ailleurs créé une chaîne YouTube, J'ECRIS, afin de mettre en pratique leurs apprentissages autour de l'écriture, tout en portant un projet d'ouverture culturelle :









Ils ont également été à la rencontre des propriétaires de L’Ouï-Lire, une librairie spécialisée jeunesse et langue des signes qui a ouvert ses portes en septembre.



Au terme de leur formation, les étudiants peuvent donc valoriser la création de 2 ouvrages. Le premier est sous la tutelle de leurs camarades de M2 et le second mené en totale autonomie. Les projets font partie intégrante du cursus. Ils visent à former des professionnels de la chaîne du livre imprimé orientés spécifiquement dans le secteur jeunesse.



Entre recherche et cursus professionnalisant