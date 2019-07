Apprendre à écrire des nouvelles avec les conseils de Joyce Carol Oates

Capture d'écran publicité Masterclass

La plateforme MasterClass proposera son premier cours consacré à la nouvelle grâce aux enseignements d'une maitresse du genre, Joyce Carol Oates. Connue pour ses romans Blonde ou Les Chutes (traduits par Claude Seban, chez Stock et Philippe Rey), l'autrice a également signé de nombreux recueils de nouvelles, depuis son premier livre publié, By the North Gate, en 1963, jusqu'à Night-Gaunts and Other Tales of Suspense, en 2018.« Elle n'a pas peur de partir explorer les tabous et le côté plus sombre de l'humanité. Elle nous pousse tous à nous pencher sur cette lutte quotidienne qu'est l'existence. Elle est une auteure formidable et nous sommes honorés de l'avoir à nos côtés chez MasterClass », a souligné David Rogier, cofondateur et PDG de MasterClass.Joyce Carol Oates rejoint Neil Gaiman au sein des auteurs partenaires de la plateforme américaine MasterClass, qui a adopté un modèle d'abonnement à la Netflix pour proposer un accès complet à son offre de cours en ligne.« Écrire consiste à prendre des risques et à regarder en face ce qui nous effraie souvent le plus dans nos propres vies », explique Joyce Carol Oates. « Je veux que mes étudiants sortent de mon cours avec une meilleure compréhension de la structure, du langage et du rythme, je veux que ces élèves trouvent la capacité de raconter des histoires qu'ils ont en eux sans même le savoir. »