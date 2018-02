Apprenez à raconter le futur au présent avec le MOOC “Science Fiction”

Pour beaucoup, la science-fiction se résume aux classiques médiatiques du genre. Robots plus ou moins amicaux dans Terminator ou I, Robot, voyages dans le temps avec Retour vers le futur et dans l’espace avec Star Trek, alien et autre créature non identifiés pour Prometheus ou Star Wars, les films, les comics et la littérature ont dépeint et imaginé ces phénomènes depuis des dizaines d’années. Cependant, hors des références connues et reconnues, la science-fiction reste trop obscure.

Le cours en ligne ne nécessite aucun prérequis et sera dirigé par Anne Besson : professeure de Littérature générale et comparée à l’Université d’Artois à Arras et auteure d’ouvrages spécialisés sur la fantasy, elle avait déjà participé au MOOC « Fantasy ».

Simon Bréan, maître de conférence à la faculté de Lettre de la Sorbonne, Irène Langlet, professeur de littérature contemporaine à Limoges, Roland Lehoucq, astrophysicien et enseignant à l’école polytechnique et à l’institut d’études politiques, et Natacha Vas-Deyres, docteur en littérature française, enseignante dans le secondaire et à l’université de Bordeaux-Montaigne, se joindront à elle pour animer les séances du MOOC « Science Fiction ».