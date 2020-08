Après 18 mois de travaux, la maison de Victor Hugo ouvre ses portes

Photographie : maison de Victor Hugo, LanguageTeaching, CC BY 2.0

Quelque peu ralentis par la crise sanitaire (la réouverture était au départ prévue pour mars 2020), les travaux de rénovation de la maison de Victor Hugo, au 6, Place des Vosges à Paris, sont désormais terminés. L'institution annonce même la réouverture prochaine du lieu, fixée au 5 novembre prochain, avec une première exposition temporaire consacrée au peintre François-Auguste Biard, du 5 novembre 2020 au 7 mars 2021.Parmi les nouveautés liées à cette réouverture, un réaménagement de l'espace d'accueil des visiteurs, suivi, dans le parcours des expositions, de différents outils d'accompagnement. Une borne tactile proposera ainsi une biographie complète de Victor Hugo et une visite virtuelle de Hauteville House, à Guernesey, tandis qu'un audioguide adapté et un guidage en réalité sonore augmentée pour les personnes en situation de handicap visuel seront proposés.Sur mobile, une application gratuite, « Chez Victor Hugo avec parcours », pourra guider les visiteurs dans le musée, mais aussi à l'extérieur, avec des parcours géolocalisés : « Les funérailles de Victor Hugo » fera suivre les plus grandes étapes du cortège, depuis les Champs Élysées jusqu’au Panthéon, quand « Le Paris de Victor Hugo » dévoilera une capitale tout autre. Ce dernier parcours sera disponible en fin d'année 2020.Sur Facebook, Adèle Hugo, épouse du grand homme, « répondra aux questions pratiques des utilisateurs sur Messenger et proposera de suivre 3 parcours thématiques sur les engagements politiques de Victor Hugo, sa vie de famille et ses lieux de vie », indique la Maison de Victor Hugo.Autre nouveauté très attendue, l'ouverture d’un espace pédagogique de 45 m2, au 2e étage du musée, pour héberger des conférences et des ateliers pour le jeune public. Comme promis, une cour arborée accueillera le café Mulot au printemps 2021, pour siroter un thé non loin de la fameuse « Fontaine aux serpents »...« L’hôtel de Rohan-Guéménée devient musée en 1902, grâce à la donation que fait Paul Meurice à la Ville de Paris. L’appartement habité par Victor Hugo jusqu’en 1848 restitue aujourd’hui sa vie au fil des trois périodes déterminantes : avant l’exil, pendant l’exil, depuis l’exil. Le fonds annuellement enrichi, est présenté avec les expositions temporaires, mettant en valeur les œuvres du poète-dessinateur, celles d’artistes du XIXe ou du XXe siècle », rappelle Gérard Audinet, conservateur général du patrimoine, directeur des Maisons de Victor Hugo, Paris/Guernesey.Avant la maison parisienne, c'est Hauteville House, à Guernesey, qui a bénéficié d'importants travaux.Maison de Victor Hugo6 Place des Vosges, 75004 ParisPlein tarif : 9 €Tarif réduit : 7 €Gratuit pour les titulaires de la carte Paris Musées, pour les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateurAccès gratuit dans les collections permanentes