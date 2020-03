Archiver et conserver toutes les pages web sur le coronavirus

(photo d'illustration, Studio Incendo, CC BY 2.0)

La collecte # iipcCDG sur l'épidémie de # Coronavirus, à laquelle la BnF participe, est à présent en ligne. https://t.co/Ew6S4NYALi — Dépôt légal web BnF (@DLwebBnF) March 10, 2020

Un projet titanesque, en forme de course contre la montre : le consortium international pour la préservation d'Internet (International Internet Preservation Consortium, IIPC) s'est lancé dans une collecte un peu spéciale, puisqu'elle porte sur toutes les pages web qui évoquent le coronavirus, ou Covid-19 de son petit nom.On retrouve pour l'instant un peu plus de 2000 pages archivées, en provenance de quotidiens de différentes nationalités, mais aussi d'institutions comme l'Organisation mondiale de la Santé ou encore d'ambassades. L'archive propose une recherche par langue, avec le portugais, l'anglais, le français, l'allemand, le japonais, l'espagnol ou encore le chinois parmi la quinzaine de langages représentés, pour l'instant.« Les sous-thèmes prioritaires incluent : les origines des coronavirus ; des informations sur la propagation de l'infection ; les efforts de confinement régionaux ou locaux ; les aspects médicaux, sociaux, économiques, politiques », précise le consortium sur la page de l'archive Cette ressource permettra de retracer l'évolution du virus, mais aussi d'observer et d'exposer les conséquences sur la société dans son ensemble. Et sans doute de documenter des études sur le sujet, avec, peut-être, un impact sur la gestion de prochaines crises sanitaires...