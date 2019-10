Artcurial nomme Frédéric Harnisch à la tête du département Livres & Manuscrits

Si la dispersion des collections Aristophil a constitué l'actualité la plus visible de la maison Artcurial ces derniers mois, le département Livres & Manuscrits de la maison a vu son année marquée par deux préemptions du Musée du Louvre pour des carnets de croquis d’Eugène Delacroix illustrant des vues de Londres, à 344.500 € et 63.700 €, respectivement.En 1999, encore étudiant en biologie, Frédéric Harnisch débute chez l’expert Christian Galantaris. Au contact des livres anciens, son goût pour la lecture se double d’un intérêt pour la gravure et la reliure. Quatre ans plus tard, sa formation se poursuit avec le travail sur les autographes et les manuscrits, sous la direction de Jacques-Henri Pinault. Dans le même temps, il rédige un mémoire sur la critique génétique et la théorie littéraire, dans le cadre d’un Master à l’université de la Sorbonne.De 2006 à 2011, chez Rodolphe Chamonal, il a le plaisir de décrire des ouvrages de haute volée, notamment dans les domaines de la gastronomie, des voyages et du luxe. En 2012, Frédéric Harnisch choisit de se mettre à son compte et travaille en indépendant pour différentes maisons de vente, en régions (Boisseau-Pomez, Gautier et Prunier) et à Paris (Castor-Hara, Joron Derem, Tajan et d’autres).« J’aime la littérature sud-américaine, en particulier les livres appartenant au courant du réalisme magique : Borges, García Márquez, Cortázar… Je suis attentif à l’actualité littéraire française, mais lis également les classiques du Moyen Âge au XXe siècle », indique lui-même Frédéric Harnisch dans un communiqué.