Arte explore les romans scandaleux dans une série documentaire

En 1928, D. H. Lawrence publie à compte d’auteur à Florence L’amant de Lady Chatterley, l’histoire d’une passion incandescente entre une aristocrate et son garde-chasse. Pulvérisant les préjugés sociaux et les tabous sexuels de la puritaine Angleterre, le roman ne paraît en version originale dans son pays qu’en 1960. La Couronne britannique intente alors un procès à l’éditeur Penguin. En s’appuyant sur les minutes du procès, le film explore les dimensions d’une oeuvre majeure, dont le scandale a éclipsé la force littéraire.

Auprès d’un garde-chasse solitaire, une jeune épouse délaissée s’éveille au plaisir des sens et à l’amour.

Avec Marina Hands, une splendide adaptation du roman de D. H. Lawrence, magistralement mise en scène

par Pascale Ferran.

90 ans après le Krach de Wall Street et 80 ans après la publication des Raisins de la colère – adapté au cinéma un an plus tard par John Ford –, le roman épique de John Steinbeck, présenté à l’époque comme un pamphlet communiste, n’a rien perdu de sa sidérante acuité sur le capitalisme sauvage et ses opprimés.

Le film met en parallèle la pauvreté dans laquelle vivent aujourd’hui les migrants en Californie avec celle des héros du livre. Retour sur cette oeuvre immense et sur son auteur, prix Nobel de littérature en 1962.

Quand Mary Shelley écrit son roman « Frankenstein ou le Prométhée moderne », en 1816, nul ne peut imagi- ner qu’il deviendra un best-seller pour des générations et que le monstre éclipserait son créateur, le jeune chirurgien suisse Victor Frankenstein. Plongée dans une œuvre pionnière qui interroge la science face à Dieu et les hommes face au progrès.

Le succès du roman Le docteur Jivago, puis de son adaptation hollywoodienne par David Lean, avec Omar Sharif et Julie Christie, a laissé son auteur, l’écrivain poète Boris Pasternak, dans une ombre relative. Ce double du héros, prix Nobel de littérature en 1958, mais persécuté par Staline et censuré avec constance dans son pays, s’est épuisé à résister au totalitarisme, alors que la CIA s’employait dans l’ombre à faire publier son livre. Sur fond de guerre froide, le film relate le parcours haletant d’une oeuvre qui suscite encore de vifs débats en Russie.

En 1988, quand Salman Rushdie publie Les versets sataniques, son éblouissant roman polémique, personne, pas même lui, ne mesure encore l’ampleur de la montée du fondamentalisme musulman ni ses conséquences. Condamné à mort pour blasphème par l’ayatollah Khomeyni, le romancier britannique d’origine indienne devra pourtant vivre trente ans sous la menace de cette fatwa. Il revient sur l’histoire et la portée prophétique de ce livre resté d’une brûlante actualité.

