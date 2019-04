Artistes de cirque à la Bibliothèque nationale d'Espagne

Entrée de la Bibliothèque nationale d'Espagne (Selbymay - CC BY-SA 3.0) Entrée de la Bibliothèque nationale d'Espagne (Selbymay - CC BY-SA 3.0)

Une diffusion par la force de l'amitié

De futures pièces à venir



La collection de photographies appartenait à l'origine à César Fernández Ardavín. C'était un homme profondément ancré dans le monde du cirque grâce aux affiches publicitaires qu'il préparait pour le Circo Price de Madrid, un célèbre cirque fondé par l'irlandais Thomas Price en 1853.Grâce à son professionnalisme, César Fernández Ardavín développe des liens amicaux avec le directeur du Circo Price dans les années 20, Leonard Parish. Sur son lit de mort, en 1930, ce dernier légue à son ami la collection de photographies que lui et son père, William Parish, avaient réunies depuis 1880 en tant que directeurs du célèbre cirque.De même, on doit l'entrée de ces portraits dans la BNE à un ami d'Ardavín : Alfredo Marquerie. Dramaturge, essayiste et défenseur passionné du cirque, ce dernier a consacré de nombreux essais et chroniques à propos de ce milieu dont les coulisses sont souvent méconnus — voire oubliés — du grand public. Conscient de l'importance de ces photos, le dramaturge finit par persuader César Fernández Ardavín de les offrir à une institution publique et d'assurer a posteriori leur conservation et leur diffusion.La numérisation et le catalogage de cette collection de portraits a commencé en juillet 2018. Il reste encore de longues journées de labeurs puisqu'environ 8300 photographies attendent encore au sein de la BNE pour se retrouver derrière nos écrans. Le Circo Price a obtenu une grande partie des photographies grâce aux envois des artistes et des agents de divers secteurs du cirque.Ces documents permettront à plusieurs chercheurs de développer des thèses ou des mémoires à propos du développement de techniques et de procédés photographiques ou bien de l'histoire du cirque et de ses protagonistes.via Biblioteca Nacional de España