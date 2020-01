Atwood, Bradbury, Morrison : 700 entretiens radiophoniques d'auteurs numérisés

(photo d'illustration, Clive Varley, CC BY 2.0)

Plus de 700 enregistrements ont trouvé une nouvelle vie, numérique, grâce aux bibliothèques de l'université d'État de l'Ohio : la voix de Don Swaim, universitaire, accompagnera de nouveau les chercheurs et autres lecteurs qui désirent retrouver la voix de leurs auteurs favoris.Une collection d'enregistrements de l'émission Book Beat, diffusée sur la radio CBS, a en effet fait son apparition, numérisée, sur la plateforme numérique du réseau de l'université d'État de l'Ohio. En deux ou trois minutes environ, Swaim posait quelques questions à un auteur, à l'occasion de la parution d'un livre. La liste des invités donne le vertige, avec John Irving, Anthony Burgess, Joyce Carol Oates, James Ellroy ou encore Douglas Adams.D'autres émissions, consacrées à l'œuvre d'auteurs comme Truman Capote, Ernest Hemingway ou Agatha Christie, d'artistes comme Alfred Hitchcock, ou encore sur des thèmes tels l'alcool, les légendes urbaines ou la Déclaration d'indépendance.Le format des émissions était assez particulier pour l'époque, souligne Stacey Lavender, bibliothécaire responsable des collections particulières : « Swaim prenait des extraits des entretiens, qu'il entrecoupait avec son avis et ses commentaires sur le livre. Les émissions étaient particulièrement soignées et produites avec une qualité radiophonique. »Les entretiens ont été numérisés à partir des bandes magnétiques originales, restaurées pour l'occasion. À l'heure où les podcasts et autres supports audio ont le vent en poupe, la collection numérique offre une perspective de redécouverte inespérée pour Book Beat...