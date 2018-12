Au galop : une Bibliothèque Mondiale du Cheval, accessible en ligne

(quimby, CC BY-NC-SA 2.0)

Ouverte aux professionnels, chercheurs, historiens et simples curieux, la Bibliothèque Mondiale du Cheval se présente comme un gigantesque répertoire des ressources disponibles sur le cheval, dans différentes catégories : Art et littérature, Élevage et soins, Équitation et courses et enfin Droit et formation professionnelle. Des dizaines de ramifications permettent d'affiner les recherches.En soi, on ne retrouvera pas directement tous les documents sur la plateforme, mais plutôt les références et les endroits où les trouver. Une œuvre de catalogage, donc, démarrée à partir du travail effectué il y a déjà 100 ans par le général Mennessier de La Lance, qui s'était lancé dans la rédaction d'une bibliographie annotée.La base de données déjà disponible « s'enrichira des bibliothèques équestres de Saumur, dont celle du Cadre noir grâce au partenariat de l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation », peut-on lire sur le site de la Bibliothèque Mondiale du Cheval.L'équipe derrière la plateforme souligne la diversité des documents portant sur le cheval et l'équitation : « Des premiers écrits Hittites, en passant par Xénophon et ses traités, La Guérinière et sa bible des lumières, les frères ennemis Baucher et d’Aure, le général Decarpentry, le maître portugais Oliveira, mais aussi l’iconoclaste Jean d’Orgeix, les champions Michel Robert ou Kévin Staut, tous ont écrit et raconté quelque chose de leur époque et de leurs rapports à l’animal. »Pour le moment, la Bibliothèque Mondiale du Cheval recense 8249 livres, dont 2218 numérisés.La Bibliothèque Mondiale du Cheval est accessible à cette adresse