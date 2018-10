Au marché, avec la liste de course illustrée de Michelangelo

Pour égayer le marché déjà joyeux du dimanche matin, rien de mieux que de laisser son humeur dicter les courses : on baguenaude d’un étal à l’autre, on hume, on palpe, on se projette. Sinon, il y a l’option liste des commissions à faire. Et dans ce cas, autant demander aux plus grands.





C’est grâce au musée Casa Buonarroti de Florence que l’on peut découvrir une liste de course des plus prestigieuses. Elle est de la main du sculpteur, poète et peintre Michelangelo, esquissant le dîner qu’il souhaitait prendre.

En réalité, l’artiste composait ici un festin sur trois repas, représentant d’un petit dessin le plat : on y retrouve des petits pains, du poisson – manifestement un élégant hareng ! – ou encore une salade et des anchois qui débordent d’un bol. Un plat de fenouil est également représenté avec de petites quantités de vin sec.

Ah, oui : l’artiste voulait également des assiettes de tortelli, ces petites pâtes fourrées, qui ne sont pas représentées, mais écrites.

Cette liste de courses est datée du 18 mars 1518, vers la période de carême, ce qui expliquerait l’absence de viande et le menu à tendance végétarienne. On trouve cependant une saucisse...

Rappelons qu’à cette époque, Michelangelo avait déjà achevé ses plus célèbres réalisations : David, la chapelle Sixtine, et la Piété. Une super star, donc.

Mais cette liste est également une rescapée : de son existence, on sait qu’il brûla justement cette année 1518 plusieurs de ses premiers dessins, et peu avant sa mort, il ordonnera que tout soit brûlé. Le génie avait-il dans l’idée que rien de ses pensées ne devrait lui survivre ?

Quelque 600 croquis nous sont parvenus encore, mais cette liste de course reste certainement l’un des plus insolites.