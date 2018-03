Audubon et Hiroshige deviennent des Livres-posters, à découper et afficher

La collection « livres-posters » des Éditions de la BnF propose, dans une reliure et un format qui permettent de les détacher et de les afficher, une sélection d’images choisies dans les collections les plus spectaculaires de la Bibliothèque nationale de France.









Chaque recueil est introduit par un texte de présentation d’un conservateur de la BnF et chacune des vingt-deux planches détachables donne lieu à un commentaire éclairant la pièce.

Andô Hiroshige, Vues du Japon - Valérie Sueur



En 1832, Andô Hiroshige (1797-1858) compose sa fameuse série des Cinquante-trois relais du Tôkaidô, qui remporte un succès considérable et fait sa renommée.



Dans les dernières années de son existence, il créera plusieurs séries admirables, de grandes suites topographiques, d’une ampleur inégalée, dont les soixante-dix planches des Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon (de 1853 à 1856) et les cent dix-neuf planches d’un ambitieux recueil, les Cent vues célèbres d’Edo (de 1856 à 1858), qui rendent hommage à sa ville natale et couronnent sa carrière.



À la suite d’Hokusai, il réalisera enfin deux séries sur la montagne sacrée : les Trente-six vues du mont Fuji, les Cent vues du mont Fuji. Parvenant à représenter un site réel tout en le baignant d’une aura poétique et mystérieuse, Hiroshige tire partie de toutes les ressources techniques de la gravure sur bois polychrome.

Les Oiseaux d’Amérique, John James Audubon Corinne Le Bitouzé



Les 435 planches des Oiseaux d’Amérique, publiées entre 1827 et 1838, sont, par leur dimension, leur nombre et la qualité de leur exécution, un des sommets de l’édition ornithologique.



L’ambition d’Audubon était de représenter les oiseaux en grandeur nature, dans leur environnement naturel et dans des attitudes pleines de vie. Ses aquarelles témoignent à la fois d’un souci scientifique du détail, mais également de la volonté de célébrer les beautés d’une nature dont le peintre pressent qu’elle pourrait disparaître sous les coups de boutoir de la Ruée vers l’Ouest.



Chaque planche, de très grand format pour respecter la taille de l’original, est ensuite coloriée à la main, de manière à restituer avec une grande fidélité les coloris d’origine du spécimen.