Australie : plus d'un million de documents dans le domaine public en 2019

Les symboles Creative Commons, domaine public et libre de droits

(photo d'illustration, Carlos ZGZ, CC BY-SA 2.0)

En 2015, les professionnels de la lecture publique et du patrimoine, en Australie, avaient mené une campagne de sensibilisation pour alerter l'opinion et les responsables politiques quant à plusieurs « aberrations » au sein de la législation du pays sur le droit d'auteur. Selon cette dernière, des documents qui n'avaient jamais été publiés ou dont les auteurs étaient inconnus restaient à perpétuité couverts par le copyright.Ce qui signifiait, en conséquence, qu'un certain nombre de manuscrits, mais aussi de la correspondance, ou encore des œuvres orphelines restaient inaccessibles au grand public en raison de ces restrictions d'accès : le patrimoine mondial et australien, mais aussi une bonne partie de l'histoire artistique et littéraire ne pouvaient tout simplement pas être présentés aux Australiens.Depuis le 1er janvier, ces deux catégories d'œuvres seront, comme les autres, couvertes par le copyright pendant 70 années après la mort de leur auteur. Pour les œuvres orphelines, dont les auteurs ne sont pas connus, ces 70 ans s'appliqueront à partir de leur publication.Depuis le début de l'année, différentes institutions patrimoniales ont pu rendre accessibles un certain nombre de documents de leurs collections : plus d'un million, selon l'Association des bibliothécaires. Parmi ces documents, on relève notamment des lettres de Jane Austen et les journaux du Capitaine James Cook, conservés par la Bibliothèque nationale australienne, mais aussi la correspondance de politiques australiens, de soldats ou encore de poètes.Tout au long de cette année, qui sera celle du domaine public, les bibliothèques australiennes organiseront des événements pour valoriser ces ressources inestimables qui viennent de rejoindre tout un pays et sa population, annonce l'Association dans un communiqué. Et tout le monde est convié, bien entendu...