Aux États-Unis, des libraires confrontés aux auteurs accusés d'agression sexuelle

13 Reasons Why de Jay Asher et le cycle L'Épreuve de James Dashner sont sans conteste des best-sellers de la littérature jeunesse aux États-Unis comme à l’étranger. Les adaptations, sur Netflix pour le premier et sur grand écran pour le second, ne cessent d’alimenter l’engouement des lecteurs pour les ouvrages qui les ont inspirées.

Mais ça, c’était avant. Avant que les langues ne se délient et que de nombreux auteurs ne soient accusés, notamment par le biais des réseaux sociaux, de harcèlement voir d'agression sexuelle. Notamment Jay Asher et James Dashner, donc.

Les réactions au sein de la chaîne du livre ont été très rapides. Malgré des tentatives de défenses plus ou moins convaincantes de la part des accusés, les agents des deux auteurs se sont montrés intransigeants, coupant court aux contrats qui les liaient à ces derniers. Penguin Random House, l’éditeur de Dashner a également choisi de couper les ponts.

On notera également que Asher et Dashner ne font plus partie de la Society of Children’s Book Writers and Illustrators, organisation à but non lucratif qui rassemble auteurs, illustrateurs, éditeurs, agents, libraires, bibliothécaires et bien plus pour créer un réseau d’acteurs impliqués dans la littérature jeunesse.

Cependant, malgré les mesures prises, du côté des libraires, la situation est plus compliquée. Comme le montre l’enquête menée par Publisher Weekly dans plusieurs librairies à travers les USA, il reste deux poids deux mesures.



Là où certains établissements comme à Chicago chez Women & Children First retirent les ouvrages de leurs rayonnages sans autre forme de procès, d’autres comme 4 Kids Books & Toys à Indianapolis laissent le choix aux clients d’accorder ou non du crédit aux accusations qui pèsent sur les auteurs.