Aux funérailles de Jean-Paul Sartre, quarante ans plus tard

Norayr Chilingarian, CC BY NC 2.0





Exhumée, comme toujours, par l’ INA , voici un reportage réalisé par Antenne 2, avec un certain Alain Gillot-Pétré en journaliste. Depuis l’Hôpital Broussais, s’avance une foule muette et abattue. Direction le cimetière du Montparnasse, alors que Léon Zitrone, plus coutumier des têtes couronnées, évoque l’influence des écrits sartriens sur la jeunesse.« La dernière marche de Sartre, la marche pour Sartre, commence. Solitaire cet homme-là ? Allons donc, tantôt un fleuve a traversé Paris de part en part, à pas d’hommes, le pas de milliers d’hommes pour un homme qu’ils ont aimé, pour un homme qu’ils ont suivi, qu’ils suivent ici pour la dernière fois. Concernant un écrivain, il faut remonter aux obsèques de Victor Hugo en 1885 pour avoir une idée de ce qui s’est passé à Paris cet après-midi », commente Alain Gillot-Pétré.« Le cercueil était recouvert de roses, de lys et de glaïeuls, et dans la foule, des gens portaient à la main un œillet, du lilas ou des jonquilles. Exceptés quelques militants qui arboraient des badges […], la politique a été quasiment absente de cette marche », notait pour sa part l’AFP, lors de son reportage le jour même.Ces funérailles réunirent entre 1 et 3 millions de personnes — des chiffres vertigineux, que la légende colporte encore quarante années plus tard —, alors même que Sartre avait refusé l’idée de funérailles nationales. En réalité, ils furent plutôt entre 30 et 50.000 à saluer sa mémoire.« Être mort, c’est être en proie aux vivants », avait-il dit…