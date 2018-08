Aux Philippines, un directeur d'école prend le large et fait voguer la lecture

Ryan Homan, enseignant et directeur de l’école primaire San José au sud-est de Manille, capitale des Philippines, ne supportait plus de voir ses salles de classe se vider de plus en plus. Il faut dire que le seul moyen d’accéder à l’établissement pour la cinquantaine de villages environnants est de traverser la rivière. Les familles ne possédant pas de bateau ne pouvaient donc plus envoyer leurs enfants à l’école.

Homan n’a pas eu la patience d’attendre que les autorités locales réagissent. Conscient de l’urgence de la situation, il a donc préféré prendre les choses en main. « Je devais trouver une solution le plus rapidement possible, parce que nous étions dans les derniers de la liste en matière d'alphabétisation aux Philippines, et que notre école n'avait pratiquement plus d'élèves », rapporte El Pais.

Depuis 2013, c’est donc sur sa propre embarcation qu’il vogue de village en village pour poursuivre sa mission d’enseignement, portant la lecture là où elle ne parvenait plus. Avec l’aide d’autres enseignants et des volontaires, ils ont construit un radeau de bambou avec un toit de fortune en toile et y ont placé le plus important, une boîte de plastique pour entreposer quelques livres.

Allant de village en village le week-end et sur son temps libre, il passe chercher les enfants le long de la rivière et leur enseigne la lecture durant le voyage. Au commencement, il embarquait 20 élèves ; aujourd’hui ce sont 130 enfants de primaire qui ont rejoint cette école flottante. Alors très vite, pour satisfaire tout le monde, il a fallu plus de livres…

« Au début, nous avons commencé avec une boîte de livres, mais après six mois, le radeau était devenu une bibliothèque flottante », explique Homan. Les efforts du directeur ont payé, puisque d’après El Pais, aujourd’hui sur les 130 élèves, 129 ont des niveaux de lecture plus élevés que la moyenne nationale, et les notes moyennes ont augmentés de 70 % dès la première année.

Et les jeunes des villages sont ravis de cette initiative. L’une d’elles, en dernière année d’école primaire, témoigne : « Chaque jour est un voyage inoubliable. Non seulement nous traversons la rivière, mais en lisant nous voyageons dans de nombreuses parties du monde. »