Avant Au château d'Argol, Partnership, tout premier roman de Julien Gracq

Partnership. Manuscrit autographe signé Louis Poirier, Saint-Florent le Vieil [1931]. 138 pages in-4 sous cahier in-8 à couverture toilée



La Maison Julien Gracq vient d’acquérir pour 93.000 € ce manuscrit, racontant l’histoire d’une malheureuse amitié de jeunesse : l’histoire d’amour espérée n’aboutira pas, et c’est un jeune auteur qui se dévoile, tout à la fois dans une écriture lucide et touchante.

« Découvrir le premier manuscrit achevé d’un auteur majeur nous attendrit, mais nous rend perplexes : rien n’est encore joué, rien ne nous dit qu’il deviendra un écrivain de tout premier plan, il y a encore de l’imitation des grands classiques, des maladresses, des tâtonnements, des formulations qui nous feraient sourire », indique la Maison.

« Mais il y a quelque chose qui force l’admiration, une joie déjà de raconter, un plaisir d’écrire, une tension et une volonté de parfaire, d’aller jusqu’au bout. »

Ces auteurs imités, ce sont Stendhal, Chateaubriand, Jules Verne, Edgar Poe... Et c’est un Julien Gracq qui n’a encore rien entendu du surréalisme qui se présente ici. À plusieurs reprises, l’écrivain avait assuré qu’entre 20 et 27 ans, son principal sujet de préoccupation demeurait la géographie physique – seule carrière qu’il envisageait d’embrasser.

Élève à Normale Sup, Poirier manifeste un certain goût pour l’anglais, comme en atteste le titre de son texte. Pourtant, « il n’était pas seulement un consommateur de littérature, mais déjà un apprenti sorcier qui n’attendait que la révélation du surréalisme dans sa vie pour qu’opère la galvanisation qui fera de lui Julien Gracq », relève la Maison.

Depuis des années, ce lieu est un soutien à la création, tant littéraire que plus largement artistique. Elle est aussi un lieu patrimonial, à vocation touristique – mais également pédagogique et scientifique. Le travail avec les scolaires, réalisé tout au long de l’année, permet de sensibiliser les élèves.

Enfin, sa collection de 2500 livres, legs de l’auteur, propose de nombreuses raretés bibliographiques. On trouve ici une partie de la correspondance, mais également des objets de valeur ou encore du mobilier, préservé de la dispersion.

« Il serait donc naturel que le manuscrit de Julien Gracq revienne aux sources et qu’il réintègre, sur les rives de la Loire, à Saint-Florent-le-Vieil, le fonds Julien Gracq de la Maison familiale. L’acquisition de ce manuscrit par la Région Pays de la Loire et son dépôt à la Maison Julien Gracq deviendrait la clé de voûte symbolique renforçant le partenariat entre l’État, la Région, la Commune et l’Association », conclut Emmanuel Ruben, directeur de l’établissement.

Quant au texte, en voici un extrait.



« Vous ne savez pas la chose que c’est que le visage d’une femme. Vous ne savez pas ce que c’est qu’une voix, des mains, des pas. Vous ne savez pas ce que les hommes appellent la présence. Ce qu’ils appellent le silence, personne non plus ne vous l’a appris. Vous ne savez pas ce que c’est de l’avoir et de ne plus l’avoir, de ne plus l’entendre et de l’entendre, de se dire qu’elle est là et qu’elle n’est pas là...



La femme bien-aimée, vous dites que vous l’aimez comme vous-même, mais vous ne savez pas ce que c’est que d’aimer une autre que chaque jour c’est la première et la dernière fois que vous la voyez (...) À ma colère feinte contre ses idées, elle répondait en s’amusant par de petites affirmations volontairement sottes puisées dans les journaux et ponctuées de rires et de petits hochements de tête, puis nous nous mettions à rire ensemble, je la plaisantais, elle prétendait m’arrêter avec un Dites donc vous d’une dignité très comique.



Puis nous étions heureux comme deux enfants d’avoir tant d’esprit ensemble pour moi, je sentais la joie couler dans tous mes membres et les réchauffer, de la voir me parler (...) Il en va dans le bonheur comme dans la jalousie, comme dans tous les instants extrême de la passion : je l’en aimai davantage. Il me semblait que maintenant la rencontre était complète, que nous nous étions choisis et reconnus à tous les points de l’espace et temps où nous pouvions être ensemble ».