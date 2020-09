Avant et après, un manuscrit majeur et précieux de Paul Gauguin

L'homme, l'oeuvre et sa société









Écrit en 1903, Avant et après a une spécificité rare : il n’existe qu’en un seul exemplaire connu — et dans sa forme originale, n’a jamais pu être consulté ni examiné par les chercheurs. Gauguin l’acheva l’année de sa mort, alors qu’il vivait sur l’Île Marquise de Hiva Ova, en Polynésie française.Dans le cadre du programme piloté par le so british Arts Council, ce qui se présente comme le dernier manuscrit majeur du peintre a été acquis par The Courtauld. Cet institut, affilié à l’Université de Londres, est dévoué à l’histoire de l’art, tant dans son écriture que son étude.L’ouvrage rejoindra les collections et chefs d’œuvres détenus, tirés de la période tahitienne de Gauguin – Nevermore ou Te Rerioa.Dans le livre, des anecdotes sur ses amitiés, et son opinion sur le travail de contemporains comme Degas, Pissarro, Signac ou Cézanne. Bien entendu, un passage — assez bref au demeurant — relate ses échanges tumultueux avec Vincent Van Gogh. Il relate notamment l’incident qui conduisit le peintre à se trancher l’oreille, lorsqu’il vivait à Arles, après leur violente dispute.C’est d’ailleurs là la principale source d’information sur cet épisode dans la vie du Néerlandais.Gauguin place également quelques commentaires caustiques sur les personnalités littéraires et les critiques d’art — qui à l’époque n’avaient pas mesuré ce qui se passait dans ses toiles, bien entendu. Il attaque aussi bien l’hypocrisie bourgeoise que sa morale — des sujets récurrents. Il s’en prend de même aux autorités coloniales et ecclésiales françaises, installées en Polynésie. Et ne fait pas l’économie de son autocritique en regard de ses préjugés raciaux sur l’exotisme.Le document devrait être numérisé en fin d’année, et disponible pour consultation à tous. Une traduction révisée en anglais sera produite.« Quoiqu’il fut l’un des artistes les plus influents du XIXe siècle, Gauguin était aussi une figure très controversée. Nous veillerons désormais à ce que cet important ouvrage fasse l’objet de recherches approfondies et soit largement diffusé dans le cadre de l’héritage très débattu du peintre », indique Ernst Vegelin van Claerbergen, directeur de la Courtauld Gallery.The Courtauld présente l’ouvrage de façon très détaillée à cette adresse , avec d’autres photos du livre.