Avec Bruxelliana, la Digithèque ouvre les portes de la capitale belge

Au total, l’université propose une centaine d’ouvrages, du début du XIXe siècle à aujourd’hui, numérisés et accessibles à tous (en fonction de la législation sur le droit d’auteur, certains livres ne sont accessibles qu’aux détenteurs d’une carte de lecteur).Parmi les auteurs, on retrouve notamment André Baillon, Camille Lemonnier ou encore Stanislas-André Steeman. En bonus, les bibliothèques de l’ULB ont répertorié des ouvrages sur Bruxelles numérisés par d’autres institutions et accessibles via des hyperliens. (via Le Carnet et les instants « Les écrivains font partie des acteurs de l’histoire urbaine. Dans leurs ouvrages, ils mettent en scène la ville, comme une toile de fond, mais également comme un personnage à part entière », indique l’ULB.« Il reste toutefois difficile de prendre la mesure de cette présence de la ville dans les œuvres, parce qu’elle n’apparaît pas nécessairement dans les titres, et que rares sont les auteurs belges dont les textes ont été numérisés et mis en ligne. »On peut accéder à ces ressources à cette adresse