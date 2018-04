Baudelaire, Edgar Allan Poe et l'Égypte : enchères d'exception chez Christie's

Mais pas n’importe quelle version, puisque celle-ci est traduite par le poète et critique français Mallarmé et illustrée par le peintre Édouard Manet. L’ouvrage comprend une dédicace adressée à Léon Gambetta, républicain proche de l’artiste impressionniste.

Collectionneur d’art et mécène suisse, Samuel Josefowitz est décédé en 2015. Christie’s met une partie de sa bibliothèque en vente à la fin du mois de mai. Les acheteurs pourront ainsi acquérir un exemplaire du poème d’Edgar Allan Poe, Le Corbeau , publié pour la première fois en 1875.



En parallèle de ces trésors de collectionneurs, les amateurs d’égyptologie découvriront un fort lot de documents dont un papyrus en écriture hiératique datant d’environ 1070-656 av. J.-C., extrait du Livre des morts, portant la signature de Champollion et provenant des collections Passalacqua-Duchesse de Berry-de Vogüe.

Mais aussi de l’exemplaire de l’archiduc Maximilien de Habsbourg du Voyage en Égypte de Maxime du Camp publié pour la première fois en 1852, dans une reliure au chiffre du frère de l’Empereur François-Ferdinand ainsi qu’un exemplaire de la pharaonique Description de l’Égypte.

Description de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’Armée française est un imposant ouvrage publié après la campagne d’Égypte de Bonaparte réalisée par de nombreux artistes et de scientifiques. Cet exemplaire, dit de « coopérateur », a appartenu à Jean-Marie Joseph Aimé Dubois, dit Dubois-Aymé, l’un des scientifiques de l’expédition, élève de Monge et grand ami de Jomard.

Il est enrichi de plus d’une centaine de planches « avant la lettre », la plupart comportant des annotations manuscrites ou marquées « épreuve ». Il comporte également 4 antiquités égyptiennes, rapportées et dessinées par Dubois-Aymé lui-même et reproduites dans l’ouvrage.

L’exposition ouverte au public aura lieu à la maison Christie’s, avenue de Matignon, du 24 au 28 mai avec la vente qui se tiendra le 29 mai à partir de 14h30.