Beg Roudou, port d'attache de Benoîte Groult

Poursuivant sa série "Une maison, un artiste", France 5 nous proposera dans quelques jours de découvrir le « poste » de Benoîte Groult, Beg Roudou, en Bretagne.

« Chaque fois que j’entre ici, je sais que je peux jeter l’ancre. Je suis « à poste » comme disent les marins. » C'est dans cette maison de douanier en pierre, suspendue au-dessus de la mer et acquise en 1972 avec son mari, l'écrivain Paul Guimard, que Benoîte Groult s'adonne à toutes ses passions : la pêche, le jardinage, l'écriture, mais aussi Kurt, son amant américain.Terre d’enfance et d'émancipation, la Bretagne sera le terreau de son féminisme puisqu'elle y écrit son best-seller Ainsi soit-elle, marquant des générations de femmes et d’hommes. Sa maison servira d'écrin à un autre grand texte, celui du discours pour l'abolition de la peine de mort. Les cendres de l'écrivaine reposent dans son jardin. Désormais à poste, pour toujours.Dans ce film de Dominique Thierry, participeront et témoigneront ses filles, Blandine et Lison de Caunes, ainsi que la dessinatrice Catel, Antoine de Caunes, et ses amis Elisabeth et Robert Badinter.Diffusion : dimanche 26 août, à 22h35 sur France 5.