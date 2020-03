Berkeley : livres, manuscrits et photographies accessibles gratuitement

L’université de Californie à Berkeley a décidé de numériser les trésors de sa bibliothèque à travers une nouvelle plateforme. Des livres, des manuscrits, des photographies et des journaux issus de plus de 300 collections sont d’ores et déjà accessibles en ligne, gratuitement.



Bibliothèque Doe, Université de Californie - Sharat Ganapati, CC BY 2.0





Cette semaine, la bibliothèque UC Berkeley a lancé



Les collections numériques offrent également un accès privilégié à des pièces exceptionnelles comme des manuscrits médiévaux, des archives gouvernementales et des journaux clandestins.



Les documents couvrent les sujets les plus divers : d’une collection sur les écrivaines russes aux revues latino-américaines en passant par les cartes postales chinoises, des cartes du Japon et des enregistrements du tremblement de terre de la faille de Hayward en 1868, pour ne citer qu’eux.



Pour Salwa Ismail, la bibliothécaire en charge de superviser le site des collections numériques, cette nouvelle plateforme s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’une université publique. « Notre mission est de répondre aux besoins universitaires, mais aussi aux nécessités de recherche et d’accès des Californiens », a-t-elle rappelé.



« Nous libérons nos trésors des étagères aux écrans afin qu’ils soient disponibles pour les chercheurs du monde entier ». Si la plateforme contient actuellement plus de 300 collections, « des centaines d’autres sont à venir », précise la bibliothécaire.



Cette nouvelle plateforme permettra également « une sorte d’équité », reprend-elle. « Si vous être lycéen ou chercheur et que nous n’avez pas les moyens financiers pour venir sur le campus, vous pourrez maintenant utiliser ces ressources en ligne, n’importe où, avec une connexion Internet. »



Le site propose des fonctionnalités pour affiner les recherches de l’utilisateur. Les résultats peuvent ainsi être filtrés par collection, année et format.

Cette semaine, la bibliothèque UC Berkeley a lancé sa nouvelle plateforme qui hébergera ses collections numériques. 85.000 documents sont d’ores et déjà à portée de clic, parmi lesquels des ouvrages, évidemment, mais aussi des cartes, des images, ainsi que des archives vidéos et audios.Les collections numériques offrent également un accès privilégié à des pièces exceptionnelles comme des manuscrits médiévaux, des archives gouvernementales et des journaux clandestins.Les documents couvrent les sujets les plus divers : d’une collection sur les écrivaines russes aux revues latino-américaines en passant par les cartes postales chinoises, des cartes du Japon et des enregistrements du tremblement de terre de la faille de Hayward en 1868, pour ne citer qu’eux.Pour Salwa Ismail, la bibliothécaire en charge de superviser le site des collections numériques, cette nouvelle plateforme s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’une université publique. « Notre mission est de répondre aux besoins universitaires, mais aussi aux nécessités de recherche et d’accès des Californiens », a-t-elle rappelé.« Nous libérons nos trésors des étagères aux écrans afin qu’ils soient disponibles pour les chercheurs du monde entier ». Si la plateforme contient actuellement plus de 300 collections, « des centaines d’autres sont à venir », précise la bibliothécaire.Cette nouvelle plateforme permettra également « une sorte d’équité », reprend-elle. « Si vous être lycéen ou chercheur et que nous n’avez pas les moyens financiers pour venir sur le campus, vous pourrez maintenant utiliser ces ressources en ligne, n’importe où, avec une connexion Internet. »Le site propose des fonctionnalités pour affiner les recherches de l’utilisateur. Les résultats peuvent ainsi être filtrés par collection, année et format.

Tous les numéros du journal universitaire disponibles en ligne



La collection en ligne fait également la part belle au Daily Californian (également connu sous le nom de Daily Cal), l’un des plus anciens journaux universitaires des États-Unis. Tous les numéros depuis sa création en 1871 ont été numérisés. Pour les articles les plus récents, ils sont soumis à un embargo d’une durée d’un an.



Ce journal géré par des étudiants est une mine d’or pour Harini Shyamsundar, directeur de la publication. « Si vous y réfléchissez, lorsque vous voulez vous renseigner sur une ville comme Berkeley, il n’y a pas de meilleur endroit pour trouver des informations sur son histoire et sa culture que le journal qui en fait état depuis 1871. »

De nombreux chercheurs se rendent en effet à Berkeley pour parcourir les numéros du journal datant des années 1960, mais aussi pour avoir des informations sur le mouvement des droits civiques, précise la bibliothèque de l’université sur son site web

Lynne Grigsby, dont l’équipe s’est occupée de la numérisation des archives du Daily Cal, caractérise cette nouvelle collection comme un saut dans le temps permettant d’avoir accès à des événements très importants, comme l’apparition des femmes dans les publicités, à partir de 1919.