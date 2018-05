Bernard Latarjet guidera la "Culture près de chez vous"

Aujourd’hui, dans un communiqué, la ministre de la Culture Françoise Nyssen confiait à Bernard Latarjet la coordination du plan « Culture près de chez vous ». L’administrateur culturel français sera chargé d’identifier les « territoires culturels prioritaires » de la culture afin de les accompagner.





(ActuaLitté, CC, BY SA 2.0)

Présenté fin mars 2018, le plan Culture près de chez vous attendait son meneur. Ce 14 mai, c’est chose faite puisque Françoise Nyssen désigne le Président de l’Office national de diffusion artistique à la tête de ce plan censé favoriser l’itinérance et la circulation des œuvres et des artistes à travers les territoires.



L’expertise de Bernard Latarjet sera ainsi bienvenue puisque comme le précise la ministre, il pourra mettre à profit « son travail et son engagement depuis de nombreuses années en faveur de la diffusion et des territoires ». Il accompagnera l’ensemble des dispositifs concerné dans la mise en œuvre de « Culture près de chez vous ».



Il participera également, selon le souhait de Françoise Nyssen à l’élaboration de nouvelles méthodes de travail « permettant une médiation et un accompagnement au plus près des populations qui sont aujourd’hui les plus éloignées de l’offre culturelle », et ce afin de coller au mieux au besoin de chaque région.