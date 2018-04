Biblioburro, la bibliothèque à dix pattes

Depuis plus de vingt ans, Luis Soriano a quitté son poste d’enseignant pour se lancer dans une folle aventure. En 1997, afin que ses élèves aient accès aux livres et puissent finir leurs devoirs, il créait le projet Biblioburro (Biblio-ânes) pour amener la littérature jusqu'à eux. Depuis, avec ses deux fidèles destriers, il parcourt la campagne colombienne.





(Acción Visual/Diana Arias, CC, BY SA 3.0)

Soriano explique à la BBC qu’à l’époque, il était le seul de sa communauté à posséder des livres. C’est donc avec sa bibliothèque de 70 ouvrages qu’il démarre son projet. Proposant une reconversion à deux ânes au chômage, Alfa et Beto, ils deviennent tous les trois un véhicule de culture, transportant vaillamment la petite bibliothèque ambulante. Dans un premier temps, c’est pour permettre à ses élèves de terminer leurs devoirs grâce à des ouvrages de géographie, d’histoire, d’espagnol ou simplement des dictionnaires qu’ils arpentent les chemins de terre et les routes de la campagne jusqu'au domicile de ces derniers. Mais le projet prend rapidement de l'ampleur. Aujourd’hui c’est plus de 3 000 livres qui sont stockés par Soriano et 1 700 qui sont prêts à être utilisés par les étudiants. Luis fait lui-même une sélection avant de les charger sur des bâts adaptés au transport de livres. Il se rend dans les écoles élémentaires pour faire la lecture aux élèves de 6 à 12 ans, les aider aux devoirs ou laisser les jeunes lecteurs faire leur choix sur les étagères à longues oreilles. Mais avant d’en arriver là, le chemin a été long. À ses débuts, la milice paramilitaire a arrêté Soriano. Il a été retenu en otage et menacé : « Faites bien attention à ce dont vous parlez avec les paysans », lui aurait conseillé la milice. Et, malgré cela, l’ancien professeur ne s’est pas dégonflé. Il a aussi été victime de plusieurs accidents, dont une grave chute de son âne qui lui a coûté une jambe.



Rien n’arrête la culture et c’est avec une prothèse qu’il continue de diffuser le savoir à dos d’âne. Dorénavant, c’est une petite flotte de 22 bibliothécaires montés sur ânes qui voyage à travers les villes voisines. Et Luis Soriano se permet de rêver plus grand, il espère construire un centre culturel dans sa ville natale de La Gloria. Pour commencer, on peut d'ores et déjà y trouver une bibliothèque, en dur, ouverte à tous avec près de 6000 références.