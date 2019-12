Bibliothèques des Amériques : 13.000 livres contemporains et gratuits

70.000 prêts en cinq années d'activité

Au commencement, comme souvent, il y a le Verbe. En l’occurrence, celui de Aleksandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques. Avec le Centre de la francophonie des Amériques, elle met en place une plateforme réunissant des œuvres d’auteurs francophones des Amériques, sous le parrainage de Dany Laferrière.« Son offre unique est diversifiée et aussi spécialisée. Elle se distingue, car elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire francophone ou relatif aux communautés francophones des Amériques », indique-t-on.Un livre numérique, accessible depuis tous les territoires des Amériques, avec pour visée la promotion de la francophonie, et une ouverture vers les enseignants avec une zone pédagogique qui s’enrichit. « La sélection des livres évolue selon les demandes exprimées par ses lecteurs, que ce soient des amoureux de la littérature francophone, des enseignants et des élèves et des étudiants francophones et francophiles des Amériques », poursuit la plateforme.En tout, 31 thématiques, qui aujourd’hui regroupent quelque 13.280 ouvrages, et 69.311 prêts en cinq ans. Le must, c’est que pour y accéder, l’inscription est gratuite, mais inaccessible pour les non-résidants des Amériques. On y retrouvera cependant essais, livres historiques, littérature jeunesse, ainsi que des guides de voyage et de la fiction.Le tout s’accompagne d’une catégorie de portraits d’auteurs, d’informations littéraires succinctes, etc. « La Bibliothèque des Amériques ouvre, pour beaucoup de gens dans ce monde gorgé d’inégalités, de fantastiques possibilités. Brusquement, une grande partie de cette Amérique aura accès à un savoir jusque-là hors de leur portée », indique Dany Laferrière.Dont neuf titres sont d’ailleurs proposés. Plus d'informations, à cette adresse