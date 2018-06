Bibliothèques et écoles se retrouvent autour des Fables en région PACA

L’Agence régionale du livre de la région Provence Alpes Côte d’Azur mettent en place le projet Rendez-vous en bibliothèque - Les Fables de La Fontaine. Axé autour des Fables de La Fontaine et faisant écho à l’album offert à l’initiative de l’éducation nationale Un Livre pour les Vacances, c’est tout une série d’ateliers artistiques et culturels qui ont été mit en place.









Tous les futurs collégiens ont reçu il y a peu, de la part de l’Éducation nationale, un exemplaire des Fables de La Fontaine illustré par Joann Sfar pour la deuxième édition de l’opération Un livre pour les vacances. Le but ? Encourager la lecture mais aussi le plaisir de lire et le goût de la découverte.



En réponse, pour poursuivre le dialogue entre écoles et bibliothèques, l’ArL Paca annonce la mise en place d’un projet artistique et culturel déployé dans l’Académie Aix-Marseille. Un moyen d’inciter les classes à se rendre dans les bibliothèque et les élèves à revenir hors du cadre scolaire mais aussi de dynamiser les établissements.



Pour chaque atelier un trio formé d’une bibliothèque, un établissement scolaire et d’un opérateur culturel ont collaboré afin de mettre en place des expériences artistiques innovantes. Les restitutions de ces initiatives sont programmées dans les bibliothèques partenaires tout au long du mois de juin pour présenter les réalisations des participants.



C’est l’Agence régionale qui a fait appel à quatre opérateur culturels : L’Omnibus, Zinc, Seconde Nature et La Forêt est en papier. Le projet s’est pour l’instant déployé dans quatre communes de la région : Pertuis, Cavaillon, Manosque et Gardanne.



Pratique numérique, animation de dessins originaux, création d’un film, de livres animés, lecture augmentée, les trio n’ont pas manqué d’imagination. Dans tous les cas, les participants auront tous accès à la projection du film La Fontaine fait son cinéma, servant de support pour une discussion sur le concept d’adaptation ainsi qu’aux séances d’atelier philosophique mené par Aurélien Alérini autour des fables.