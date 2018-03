Bibliothèques Sans Frontières déploie une médiathèque en kit en Italie

Ce week-end, Bibliothèques Sans Frontières a présenté un nouveau projet pour l'Italie : l'ONG implante l'une de ses « Ideas Box » à Palerme. Samedi 24 mars au Bottega 3 du Zisa Cultural Yards, le directeur général de BSF, Jérémy Lachal, a inauguré la médiathèque mobile déployée pour venir en aide aux mineurs étrangers non accompagnés dans leur recherche d’autonomie.

Le but de ce projet est de suivre les mineurs non accompagnés pour les aider à gagner en autonomie grâce à un soutien continu et un accès simplifié aux activités éducatives. Les Ideas box ou « boîtes à idées », déjà utilisées dans une dizaine de pays, offrent un service de bibliothèque numérique, multilingue et multiculturelle, accessible à tous, gratuitement, dans toute la ville. Bibliothèques Sans Frontières entend travailler en étroite collaboration avec les associations de Palerme afin de créer un véritable réseau et d’élargir au maximum son champ d’action. À terme, les Ideas Box offriront des ressources culturelles, mais aussi des services « pour les citoyens en devenir » qu’ils espèrent accueillir. L'Ideas Box sera déployée dans l’un des espaces (Bottega 3) du Cantieri Culturali Della Zisa aux côtés d’autres institutions culturelles internationales tels que l’institut Goethe et l’institut français, mais aussi nationales avec l’Académie des Beaux-Arts et l’École de Cinéma de Palerme. Pour l'occasion, le président de Bibliothèque Sans Frontières, Patrick Weil, a déclaré : « Il nous a semblé naturel de lancer nos activités à Palerme, en Sicile, terre qui fait honneur à son histoire en accueillant des milliers d’exilés. La ville, la population, ces multiples initiatives humaines qui en font sa richesse nous ont permis de concrétiser ce projet. »



Créée par Philippe Starck en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés, la médiathèque en kit tient sur deux palettes et se transforme en 20 minutes en un espace culturel de 100 m2. Autonome énergiquement, elle est dotée d’une connexion internet satellitaire, 4G ou wifi.



Avec un fonds de plus de 28.000 documents disponibles sur une multitude de supports et en 20 langues différentes, l’Ideas Box permet de s’adapter aux contextes dans lesquels elle est déployée.