Biblissima, portail de manuscrits anciens, poursuit son évolution

« Bibliothèque virtuelle des bibliothèques, ce portail vous invite à découvrir l’histoire d’une partie des textes et livres qui ont été écrits, traduits, enluminés, collectionnés ou inventoriés depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIe siècle », indique Biblissima Il est possible d’y découvrir• des documents numérisés issus de Gallica (BnF), de la BVMM (IRHT-CNRS) et de nombreuses autres bibliothèques numériques à travers le monde grâce aux protocoles IIIF,• des catalogues et bases de données spécialisées de diverses natures (provenances, iconographie, textes, reliures etc.),• et, à terme, des éditions électroniques de textes (inventaires de bibliothèques anciennes, glose ordinaire de la Bible, sermons).La nouveauté de Biblissima est de s’articuler sur le standard IIIF (International Image Interoperability Framework). Il s’agit d’un ensemble de paramètres qui définissent un cadre d’interopérabilité entre les établissements numériques. Fondé en 2015, ce consortium international vise un cadre de collaboration, par lequel des contenus standardisés deviennent consultables, manipulables et annotables. ( plus d’informations Si Biblissima a été monté en 2012, sa version IIIF est toute récente propose ainsi 65.000 enregistrements issus des neuf collections partenaires ainsi que des manuscrits antérieurs à 1800. On peut l’expérimenter à cette adresse L’implémentation de IIIF dans le portail Biblissima aboutit à ce méta entrepôt d’images numériques. À ce jour, trois partenaires jouent : Gallica, la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux et les Bibliothèques virtuelles humanistes.