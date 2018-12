Bill Gates prête un Carnet de Léonard de Vinci à la British Library

Dans sa grande clémence, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, va prêter un ouvrage de Léonard de Vinci. Acheté 30 millions $ en 1994, c’est pour le 500e anniversaire de ce génie que Billou va confier son exemplaire à la British LIbrary. L’exposition débutera en 2019.













Le maître de la Renaissance à la portée du public britannique : le Codex Leicester contient 72 pages, écrites entre 1506 et 1510 par le Maître. Il doit son nom au comte de Leicester, qui en fut propriétaire au XVIIIe siècle.Les pages dévoilent d’extraordinaires théories sur le mouvement et les relations entre la Terre, la Lune et le Soleil. Toujours écrites avec cette langue miroir, les lignes sont connues, mais particulièrement émouvantes à découvrir.Le Codex sera présenté avec d’autres dessins, ainsi que des brouillons de deux autres de ses carnets, à savoir les Codex Arundel, détenu par la British Library, et Forster, prêté par le Victoria and Albert Museum.Diagrammes, dessins, notes personnelles, observations : toute la vision unique du monde qu’il a pu déployer sera ainsi à retrouver.L’Arundel, rédigé sur une plus longue période, de 1480 à 1518, contient principalement des éléments sur la mécanique et la géométrie. Le Forster, en revanche, parle de la production de son et de lumière et présente également des appareils de plongée. Il date de 1487.L’exposition, Leonardo da Vinci : A Mind in Motion, débutera avant l’été 2019 – Léonard mourut le 2 mai 1519. Ouverture des portes le 7 juin, et fermeture le 8 septembre...