Bruno Racine, président du conseil scientifique du Festival de l’Histoire de l’art

Bruno Racine - Salon du Livre 2014, CC BY 2.0

Né en 1951, ancien élève de l’École normale supérieure et de l’ENA, Bruno Racine est agrégé de lettres classiques. Conseiller maître à la Cour des comptes, il a exercé de nombreuses responsabilités dans le domaine de la Culture. Directeur de l’Académie de France à Rome (Villa Médicis) de 1997 à 2002, il est nommé président du Centre Pompidou jusqu’en 2007 et de la BnF de 2007 à 2016.Il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels La voix de ma mère (Gallimard), Les cent mots de Rome (PUF). Il a été chargé en avril 2019 par le ministre de la Culture, Franck Riester, d’une mission prospective sur l’auteur et l’acte de création.Le 23 avril, le ministre de la Culture l’a nommé président du conseil scientifique du Festival de l’histoire de l’art sur proposition d’Éric de Chassey, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art, et de Jean-François Hebert, président du château de Fontainebleau. Il succède ainsi à Pierre Rosenberg, qui a exercé cette mission avec passion depuis la première édition du Festival en 2011.C’est également une équipe renouvelée qui vient de prendre les rênes de la programmation et de la coordination du Festival : Veerle Thielemans, docteure en histoire de l’art et ancienne directrice des programmes académiques de la Terra Foundation for American Art, a pris en charge depuis quelques mois la direction scientifique du Festival, et Pierre Eugène, docteur en cinéma, la programmation cinématographique.Damien Heurtebise, conservateur en chef du patrimoine et ancien directeur de l’Institut français d’El Jadida, occupe désormais le poste de directeur opérationnel.La 9e édition du Festival de l’histoire de l’art aura lieu les 7, 8 et 9 juin prochains. Elle aura pour thème le Peuple et mettra à l’honneur les Pays nordiques. a