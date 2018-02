Candidatures à l'Académie française : il y a loin de la coupole aux lèvres

À l'Académie Française, le siège d’Alain Decaux, décédé le 27 mars 2016, est vacant, officiellement, depuis le 14 décembre 2017. Toutes les candidatures de ceux qui désirent le briguer doivent être enregistrées par l'Institution. Pourtant, si les candidatures les plus classiques ont été officiellement annoncées et commencent à dessiner une liste, on ne voit toujours pas apparaître le nom de Jean Martin.

Quid de Jean Martin ?

Dès l'annonce de la vacance d'un siège, ceux qui le souhaitent doivent notifier leur candidature par une lettre adressée au Secrétaire perpétuel – Hélène Carrère d'Encausse, en l'occurence. C'était notamment le cas de Jean Martin, 16 ans, dont nous avions reproduit dans nos colonnes la lettre de candidature



Alors que l'Académie Française enregistre des candidatures, celle du jeune homme, qui espérait avec la sienne « électriser » ce « musée des mots », n'apparaît toujours pas officiellement. Ce dernier nous a confirmé n'avoir aucune nouvelle de l'Institution. Le problème ? Sa lettre a bien été reçue par l'Académie et devrait donc être enregistrée. De surcroît, cette dernière n'accepte plus de candidature à partir du 8 février.



Contactée par ActuaLitté, l'Académie française nous a indiqué avoir bien reçu la candidature de Jean Martin, mais ne pas avoir encore enregistré, sans pour autant donner de raisons particulières. Selon l'Institution, il faut attendre la réactualisation de la liste. Pour rappel, en 2013, l'Académie Françise avait enregistrée la candidature d'un autre jeune homme de 15 ans, Arthur Pauly, mais avec une lettre de candidature plus classique.



Dans les faits, l’Académie ne refuse aucune candidature : l’unique condition requise pour aspirer à l’un des fauteuils de la Coupole est d’avoir moins de 75 ans au jour du dépôt de la candidature.



La liste des candidatures enregistrées

En parallèle, la liste des candidats enregistrés est divulguée goutte à goutte par l'Académie Française :



– Le frère Dominique-Marie Dauzet, un moine de l'abbaye de Mondaye âgé de 56 ans et auteur de plusieurs ouvrages autour de la vie de saints.



– Michel Borel, auteur d'ouvrages scientifiques.



– Patrick Grainville, prix Goncourt en 1976 pour Les Flamboyants. Il vient de publier La Falaise des fous aux éditions Seuil.



– Eduardo Pisani, poète devenu célèbre grâce à sa chanson Je t'aime le lundi.



– Roger-Gérard Schwartzenberg, ancien ministre et ancien député, il a écrit plusieurs essais politiques.



– Michel Carassou, auteur de livres consacrés à Dada, au Surréalisme et aux Avant-Gardes en général.



– Yves-Denis Delaporte, un poète blogueur.



– Isaline Remy, auteure de plusieurs ouvrages et ancienne journaliste à Fréquence protestante.



– Carolina Steiner



L'élection du successeur d'Alain Decaux aura lieu le jeudi 8 mars 2018.