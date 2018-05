Carnet de naissance chez Robert, les petits nouveaux du dictionnaire

Ce weekend, Le Robert annonçait les nouveaux noms communs et noms propres qui intègrent les nouvelles éditions de ses dictionnaires. Ce sont les thèmes d’actualité qui sont les plus représentés avec de nouveaux termes pour parler de politique, mais aussi de terrorisme, d’environnement et de multimédia. La francophonie n’est pas oubliée au même titre que les femmes et les minorités.



(Pierre-Alain Dorange, CC, BY NC 2.0)

Mais avant d’accueillir les nouveaux venus, le communiqué du Robert met à l’honneur la quarantaine de mots qui sont nés en 1968. Le dictionnaire n’a pas échappé aux évènements de Mai 68 et donc à son anniversaire. C’est la société entière qui a été transformée, mais sous la couverture cartonnée du dictionnaire, c’est la langue française qui s’est aussi enrichie.



Et malgré quelques tristes « mises à jour » de grands noms propres, c’est une quarantaine de personnalités qui font leur entrée dans les pages de l’ouvrage. Mais revenons aux choses sérieuses. Les prochaines parties de Scrabble s’enrichissent de termes plus ou moins faciles à placer.



Fiché S, camion fou, autant d’expressions tristement répandues, les catégories les plus enrichies sont malheureusement celles du terrorisme et de la politique avec des termes tels que cyberdéfense et cybersécurité qui agissent contre le darknet. Mais face à l’hacktivisme et aux rançongiciels, des pratiques plus positives sont également reconnues avec l’open source, les chatbots et l’e-sport.



Et après Mai 68, ce sont d’autres combats qui font entendre leurs voix. Trans, intersexes et queer, faute d’être bien représentés partout, le seront dorénavant entre les pages des dictionnaires Robert. Les combats des femmes eux se retrouvent principalement dans les pages des expressions avec l’écriture inclusive, la charge mentale ou encore les violences faites aux femmes. Et ActuaLitté n’est pas en reste, le mouvement Paye Ton… sera maintenant validé.





La gastronomie agrandit sa carte avec des spécialités culinaires internationales telles que le bredele alsacien, le ristretto italien, la sauce teriyaki japonaise ou même la pavlova néo-zélandaise. Mais la cuisine ne sera pas la seule à s’enrichir, la table de Mendeleïev accueillera également quatre nouveaux éléments chimiques : le nihonium, le moscovium, le tennessine et l’oganesson.



Alors, bien que la francophonie gagne du terrain, on remarque toujours une progression des anglicismes en parallèle. Les fashionistas suisses pourront se faire azorer et les calures continueront le running si tendance ces dernières années. Oh, et on pourra enfin bruncher devant sa série en replay, si c'est pas beau ça.