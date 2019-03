Carriole, voiture, chameau, tram : toute l'histoire des bibliobus

Crossett Library, CC BY ND NC 2.0 Crossett Library, CC BY ND NC 2.0







En illustration ci-dessus, un cheval pour tirer la voiture, remplie d’ouvrages, voici l’un des ancêtres des actuels bibliobus modernes. Construite en 1905, cette bibliothèque ambulante circulait dans le district de Washington.Mais avant de se servir d’animaux pour tirer, les hommes se sont volontiers dévoués. La Perambulanting Library était un véhicule rudimentaire, mais qui connu son heure de gloire, dès 1857, au Royaume-Uni.Chaque peuple s’est attaché à contourner les problèmes de transport rencontrés, pour couvrir une superficie plus vaste. A vélos, en bateau, en train, ou encore à dos d’éléphants, de chameaux, pour les plus exotiques des animaux – ou d’ânes et de mulet, bien entendu : tout ce qui a facilité le déplacement des livres était bon à prendre.Gizmodo s’est lancée dans un travail d’archivage, pour remonter le temps et, à travers les âges et les pays, renoue avec cette traditione itinérante de la circulation des livres. Des véhicules qui éolueront également avec les techniques, devenant des voitures motorisées, avec une plus grande capacité de stockage. Ainsi, cette Bookmobile, qui officia autour de 1927A Munich, en Allemagne, ce fut par exemple le tram qui occupa cette fonction.Ou encore au Kurdistan, en 1970 : ce cliché exceptionnel, relevant du domaine public.On peut également découvrir le Camel Bookmobile Project, qui fut déployé au Kenya voilà une vingtaine d’années.On retrouvera sur Gizmodo une multitude d’autres machines, du siècle passé ou plus contemporaine.