Cataloguer les catalogues imprimés de la bibliothèque, pour les recherches futures

(photo d'illustration, AKT.UZ, CC0 1.0)





4 millions de cartes, 65 meubles et quelque 4000 tiroirs : là repose l'ensemble du catalogue imprimé de la bibliothèque Alderman de l'université de Virginie, en cours de rénovation. Voué à disparaitre depuis l'informatisation de la gestion des collections de l'établissement, ce catalogue évoque une période révolue de la bibliothèque, même s'il ne couvre « que » 50 ans d'activité, entre 1939 et 1989.



Outre les informations bibliographiques, les fiches imprimées que renferment les meubles à tiroirs permettaient de suivre le parcours des différents ouvrages, les entrées et les sorties, mais aussi la raison de l'acquisition, les demandes de tel ou tel professeur.



Une mine d'or, selon une quarantaine de volontaires de l'université, qui s'activent pour que ce catalogue passe à la postérité. « Nous ne savons pas sur quels sujets porteront les futures recherches. Nous ne pouvons pas le savoir », souligne Elizabeth Fowler, professeur d'anglais qui tient à ce que ces informations ne disparaissent pas purement et simplement.



Deux chercheurs, Neal Curtis et Samuel Lemley, se sont lancés dans une collecte de fonds pour assurer la numérisation des 4 millions de cartes, que l'établissement ne peut assurer, pour des raisons financières. « En tant qu'état des lieux de la bibliothèque elle-même, les cartes imprimées permettront aux chercheurs de reconstruire la manière dont l'université a présenté et représenté le savoir à un moment donné de l'histoire », soulignent-ils.