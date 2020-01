Catherine Meurisse élue à l’Académie des Beaux-Arts

Catherine Meurisse - Photo Facebook

Catherine Meurisse a été élue au premier tour de scrutin lors de la séance plénière de l’Académie des beaux-arts, qui s’est tenue ce mercredi 15 janvier, apprend-on dans un communiqué. Après validation de son élection par le Président de la République, la section peinture sera dès lors composée de 8 membres : Pierre Carron, Guy de Rougemont, Yves Millecamps, Philippe Garel, Jean-Marc Bustamante, Gérard Garouste, Fabrice Hyber.Née en 1980, Catherine Meurisse partage ses activités des dessinatrice de presse, en tant qu'auteure de bandes dessinées et d'illustratrice de livres pour la jeunesse. Après un cursus de lettres modernes, elle fait ses études à l’École nationale supérieure Estienne, puis à l’École nationale supérieure des Arts décoratifs, à Paris. Sa première publication en tant qu’illustratrice de bande dessinée date de 2005, sur un texte d’Alexandre Dumas, Causerie sur Delacroix. Travail qu’elle avait réalisé initialement dans le cadre de ses études.La même année, elle rejoint l’équipe de Charlie Hebdo. À ce jour, elle dessine également pour Libération, Causette et Télérama, L’Obs, ainsi qu’auprès de nombreux magazines jeunesse, comme Okapi, Délire, Wapiti ou Eurêka. Ses publications de livres jeunesse sont publiées chez Bayard, Gallimard, Nathan, Sarbacane et Phaidon.Son travail en tant qu'auteur de bandes dessinées se caractérise par le dialogue entre les arts, où elle mêle érudition et humour, avec des titres comme Mes Hommes de lettres, Le Pont des arts ou encore Moderne Olympia.Publiée en 2016, sa bande dessinée La Légèreté (Dargaud), en partie écrite lors d’une courte résidence à la Villa Médicis à Rome en 2015, raconte son retour à la vie et au dessin après l’attentat contre Charlie Hebdo.Ses derniers ouvrages ont été publiés en 2019 aux éditions Dargaud. Avec Drôles de femmes, elle signe en collaboration avec Julie Birmant un recueil de portraits de femmes du spectacle. Dans Delacroix, Catherine Meurisse s’invite dans les souvenirs d’Alexandre Dumas et de l’amitié qu’il a tissée avec Eugène Delacroix et en offre une adaptation toute personnelle.En cette année 2020, qui met la bande dessinée à l'honneur, Catherine Meurisse est l’une des marraines de BD 2020, organisée par le Ministère de la Culture.L’Académie des beaux-arts est l’une des cinq académies composant l’Institut de France. Elle rassemble 63 membres répartis dans 9 sections artistiques, qui représentent la peinture, la sculpture, l'architecture, la gravure, la composition musicale, la photographie, la chorégraphie et les créations cinématographiques et audiovisuelles. Elle s’attache à promouvoir et encourager la création artistique dans toutes ses expressions et veille à la défense du patrimoine culturel français.