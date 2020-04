Ce 6 mai, Edouard Baer vous fera la dictée sur France Télévisions

Edouard Bear © Cedric Perrin

Il est certes tentant de laisser son cerveau ramollir en attendant la fin du confinement, et voir sa progéniture retourner à l’état sauvage est un spectacle qui n’est pas dénué de charme. Mais il est également possible de se retrouver en famille pour des activités ludiques, éducatives et créatrices de lien social.L’année dernière « Tous prêts pour la dictée ! » avait déjà rassemblé plus de 40.000 élèves dans 500 collèges de France. Cette deuxième édition s’annonce un peu spéciale puisqu’elle sera proposée en « mode confiné » aux milliers de collégiens de troisième et à leurs familles.Des personnalités et des étudiants du collège Louis Anquetin d’Etrépagny en Normandie seront notamment mis au premier plan et effectueront la dictée via des webcams, simultanément à tous les téléspectateurs. La dictée durera 90 minutes et se fera sur un texte du niveau brevet des collèges.Ce programme éducatif « s’inscrit dans le dans la droite ligne des nombreuses initiatives mises en place depuis le début de la crise par les équipes de France Télévisions ». Vous pouvez ainsi retrouver « en route pour la dictée » présenté par Kamini sur les antennes régionales de France 3, sur Lumni et les réseaux sociaux, qui proposera des astuces d’orthographe et de grammaire. Idéal pour réviser et ce dès le 20 avril.Pour les petits, avec les cours lumni, retrouvez aussi la « dictée des primaires » le 6 mai à 11.00 sur France 4.