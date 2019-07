Ce livre que Buzz Aldrin faillit laisser sur la surface de la Lune

(Thomas Bresson, CC BY 2.0)

Interdiction de déposer le livre

Robert Hutchings Goddard est loin d'être un nom inconnu aux oreilles des passionnés de la conquête spatiale : ce professeur de physique de l'université Clark de Worcester fut le premier à lancer une fusée à combustion, nommée Nell, en 1926. Il signa par la même occasion les débuts de l'aérospatiale, puis de l'exploration de l'espace, telle que nous la connaissons aujourd'hui.Emporter l'autobiographie de cet homme avec soi, lors de la mission Apollo 11, avait une signification toute particulière pour Buzz Aldrin, membre de l'équipage. En effet, son propre père, Edwin Aldrin Sr., fut un des élèves de Goddard et avait pu voir de ses propres yeux le génie à l'œuvre. Le jeune Buzz avait d'ailleurs beaucoup entendu parler du professeur, sans jamais le rencontrer.Goddard écrira son autobiographie peu de temps avant sa mort, et ne la verra jamais publiée, mais l'ouvrage reste une source d'inspiration pour tous les savants et inventeurs : celui qui fut à l'origine de la première fusée romance ainsi sa vocation en racontant l'épisode du cerisier, selon lequel une sorte d'épiphanie lui serait venue alors qu'il observait les alentours, juché sur les branches de l'arbre.« Tandis que je regardais les champs s'étendre à l'est, je me suis dit qu'il serait formidable de créer une machine qui puisse atteindre Mars », écrit-il dans son autobiographie.Un éditeur de Worcester avait produit une version miniature du livre, tirée à 1926 exemplaires, comme l'année de la première fusée, en 1966, avec l'autorisation de la veuve du scientifique. Alors quand Achille St. Onge, l'éditeur, entend parler d'une mission spatiale pour un alunissage, il attrape un exemplaire du livre et part à la rencontre de Buzz Aldrin.« Prenez ce livre avec vous et laissez-le sur la lune en mémoire de Goddard », propose St. Onge à Aldrin. Hommage à Goddard, hommage à son père, Aldrin ne pouvait pas partir sans l'autobiographie dans sa combinaison. Le 16 juillet 1969, la mission Apollo 11 est lancée, avec un livre très particulier à bord.St. Onge suit sans aucun doute l'évolution de la mission et, quelques semaines plus tard, reçoit une lettre de Buzz Aldrin : « Merci pour le livre. Je l'ai emporté avec moi, mais je n'ai pas eu l'autorisation de le laisser là-haut », explique-t-il à l'éditeur.Aujourd'hui, cet ouvrage, qui faillit être le premier de la bibliothèque lunaire, se trouve à l'université Clark de Worcester, où Goddard a mené la plus grande partie de ses recherches.via Boston Globe