Ce que Leonard de Vinci peut encore nous apprendre

Conjuguant arts, sciences, ingénierie, il est sans doute le précurseur de nos FabLabs où se rejoignent l’abstrait et le concret, où sont encouragés l’expérimentation et le travail en équipe. Avide de connaissances, Léonard nous apprend aussi à observer, à nous émerveiller comme des enfants, à ne pas avoir peur de l’échec.



Les auteurs de ce livre, qui ont à cœur de transmettre à leurs élèves cette énergie créative et agile qui leur permet d’aboutir à des solutions innovantes, ont éprouvé un grand plaisir à se replonger dans la vie, l’œuvre et la richesse du message de Léonard de Vinci.



Magnifiquement illustré en graphic design par Léa Amati, élève en troisième année de l’IIM, ce livre vous invite à (re) découvrir la modernité du « Maître », à « ouvrir l’oeil » et à suivre l’enseignement de Léonard dont nous avons encore tant à apprendre.

Cette année 2019 revêt un caractère tout à fait particulier pour le Pôle Léonard de Vinci. Elle marque le cinquième centenaire de la disparition de l’immense scientifique et artiste, en même temps que le 25e anniversaire de l’établissement.Alors que des événements en l’honneur de Léonard abondent partout dans le monde et tout au long l’année, les collaborateurs du Pôle souhaitaient eux aussi, lui rendre un hommage. Au Pôle, Léonard de Vinci est forcément un référent, une source d’inspiration en matière de créativité et d’agilité.« Cet ouvrage collectif — en langue française et anglaise — est l’occasion d’affirmer l’ancrage de notre marque et de rappeler à quel point l’héritage de Léonard de Vinci, toujours bien vivant, illustre un grand nombre de nos valeurs. Par exemple, la pluridisciplinarité qui s’exprime par la coexistence sous le même toit de nos trois écoles qui coopèrent au quotidien, dont les étudiants partagent des enseignements communs, innovent ensemble et déploient des projets associatifs collectifs » ajoute Pascal Brouaye, Directeur Général du Pôle Léonard de VinciPréfacé par Xavier Darcos, Chancelier de l’Institut de France, découpé en 7 chapitres — introduits par une citation de Léonard de Vinci — cet ouvrage réunit les contributions de 21 directeurs, responsables de programmes, enseignants chercheurs et enseignants des 3 écoles : l’EMLV (Ecole de management), l’ESILV (Ecole d’ingénieurs) et l’IIM (Ecole du Digital).Chacun apporte son regard sur l’héritage de Léonard et met en lumière ce qui, encore aujourd’hui, fait que nous avons tant à « apprendre de Léonard ».Précurseur de cette transversalité qui fait l’ADN de notre modèle pédagogique, doté d’une imagination sans limites et d’une curiosité passionnée, il nous invite à penser « en dehors du cadre ».