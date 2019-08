Censeur de livres, un directeur d'école diffusait du matériel pédopornographique

Ulisse Albiati, CC BY SA 2.0

Ulisse Albiati, CC BY SA 2.0

Les livres de différents auteurs, tels que Jo Knowles, Laurie Halse Anderson, Chris Crutcher ou encore Neal Schusterman avaient été visés par les attaques du directeur de l’établissement du comté de Montgomery (Kentucky). Dans un post sur Facebook, l’auteur Jo Knowles se souvient que les attaques du directeur étaient des plus violentes.Pour justifier cette censure, Phillip Todd Wilson avait dénoncé des contenus inappropriés et notamment, le fait que le livre de Knowles évoque l’homosexualité. « J’étais à l’époque un tout nouvel auteur et la couverture presse fut écrasante. J’étais horrifié par les accusations qu’ils avaient portées, avec le surintendant. Et le cœur brisé, pour la courageuse enseignante, Risha Allen Mullins, qui avait défendu nos livres et fait face à des critiques particulièrement injustifiées. »L’accusé a été arrêté ce 27 août, en pour possession et distribution de matériel pédopornographique. Âgé de 54 ans, sa caution a été fixée à 25.000 $. Quinze chefs d’accusation portent sur des œuvres décrivant des actes sexuels avec un mineur, quinze autres visent la possession ou le visionnage de contenus similaires.via Book Riot