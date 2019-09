Censure : les livres interdits en 2019

(Stevepb- pixabay license) (Stevepb- pixabay license)

La Banned Books Week est une campagne nationale qui célèbre les ouvrages censurés et le droit de lire. Créée depuis 1982 par l'Association des Bibliothèques d’Amérique (ALA) et Amnesty International, elle est organisée dans la dernière semaine de septembre. Pour aider à démarrer la semaine et attirer l'attention sur les méfaits de la censure, Global English Editing a créé une carte des livres actuellement interdits dans plus de 50 pays.Quels livres sont-ils censurés et dans quels pays ? Dans cette infographie très complète, le site met en lumière les livres interdits, victimes de censure ou objets de plaintes. De Lolita de Vladimir Nabokov en Argentine à Mein Kampf d'Adolf Hitler en Autriche, en passant par L'alchimiste de Paulo Coelho en Iran, les justifications invoquées, si justifications il y a, sont assez diverses.On justifie ainsi la censure par un langage jugé inapproprié pour les plus jeunes, le blasphème, l'indécence ou encore le manque de respect envers une autorité ou une religion.Loin d'être un fléau relégué au passé, la censure existe encore bel et bien et ce, même dans des pays qui prônent la liberté d'expression. Vous pouvez retrouver une brève description de chaque livre et la justification de son interdiction à cette adresse