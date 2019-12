Ces ouvrages anciens et rares que vous auriez rêvé vous offrir...

JK Rowling









Mark Twain













La section britannique de Abe Books va en faire fantasmer plus d’un : bien sûr, il ne s’agit pas des records de ventes programmées dans de prestigieuses maisons d’enchères. Pour autant, quelques ouvrages sont des plus alléchants.Dans les plus grandes réussites de 2019, et record annuel, cette année, le lauréat n’est autre qu’Abraham Lincoln, dont les œuvres complètes sont parties pour 30.600 £ (près de 36.000 €), un peu contre toute attente.Précédemment, c’est la jeune romancière JK Rowling qui avait mis tout le monde d’accord avec Harry Potter and the Philosopher’s Stone, remporté pour 37.000 $… en 2005.On la retrouve cependant avec une intégrale des œuvres de Potter, partie pour 30.000 £, tandis qu’une première édition de The Maltese Falcon de Dashiell Hammett, datée des années 30, a été remportée pour 19.130 £. Le même montant a été déboursé pour l’intégrale en 25 volumes des œuvres de Mark Twain, parues entre 1899 et 1907 chez The American Publishing Company.Le délicieux Abbé Chaucer et ses Canterbury Tales ont fait bonne figure avec un petit 16.065 £ – édition deluxe de 1995, façonnée par Yushodo Company et Huntington Library Press. tandis que Casino Royale de Ian Fleming, dans une édition de 1953, est partie pour 16.580 £.Et puis, difficile de passer à côté de lui depuis quelques années : la trilogie de l’Anneau, signée par JRR Tolkien, dans l’édition publiée par George Allen and Unwin entre 1954 et 1955 a été décrochée pour 14.500 £.Pour le reste, vous pouvez vous faire plaisir ici , en découvrant ce que vous avez manqué…