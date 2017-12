Cet hôtel parisien offre aux clients une Blind Date avec un livre, au pied du sapin

Le Père Noël passe aussi au Pavillon des Lettres – hôtel où ActuaLitté vous a récemment transportés. La maison littéraire parisienne a décidé de régaler ses clients avec des cadeaux pendant le mois de décembre. Et, bien sûr, ils les trouveront en-dessous du sapin de Noël de l'hôtel 4 étoiles.





© David Grimbert



© David Grimbert

Avec 26 chambres et suites toutes imprégnées de littérature, et consacrées chacune à un grand écrivain de la littérature européenne, le Pavillon des Lettres marque une fois de plus son originalité.

En cette période de fêtes et de cadeaux – pour certains en tout cas – le Pavillon des Lettres va proposer à ses invités un cadeau, tout au long du mois de décembre. Les clients qui se rendront à l’hôtel se verront offrir un livre mystérieux, qui sera posé sous le scintillant sapin de l’établissement.



Avec son partenaire Blind Date With a Book offrent des livres que tout client peut emporter. L'ouvrage sera un livre « mystère », de genres divers, depuis des romans peu connus jusqu'aux classiques comme Shakespeare et Wilde.





© David Grimbert





« Quand les gens découvrent Blind Date with a Book, cela a tendance à les intriguer et les arrêter instantanément. Les lecteurs expérimentés adorent cela, parce que c’est un moyen de se sentir à l’aise, sans juger un livre par sa couverture – et les nouveaux lecteurs ne se sentent pas débordés par une immense sélection de livres. »



Pavillon des Lettres | 12 rue des Saussaies, 75008 Paris, France





© David Grimbert